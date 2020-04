Nyt kort i I FORMs ruteplanner

Er du som så mange andre flittig bruger af I FORMs ruteplanner, har du måske bemærket noget nyt: Ruteplanneren har fået nyt kort.

Det nye kort er de fleste steder et mere detaljeret kort, når det gælder stier – noget, som vi håber, du får glæde af, hvis du skal tegne en cykel-, gå- eller løberute, der går gennem fx parker, skove og andre naturområder.

Samtidig har vi benyttet lejligheden til at forbedre nogle funktioner, især ved den måde, ruteplanneren fungerer på mobilen, da vi godt ved, at det kan være ret bøvlet at tegne en rute ind på en lille skærm. Det skulle nu være blevet lidt nemmere.

Dette er nyt i I FORMs ruteplanner

Nyt kort med flere stier, så du lettere kan tegne dine gå- og løberuter i naturområder og parker.

Kortet har fået mere plads på mobil. Funktioner, der før tog plads på skærmen, er nu gemt bag knappen "Indstillinger" i bunden af ruteplanneren.

Nemmere at tegne rute på mobil. De vigtigste knapper som "Gem rute" og "Slet punkt" er altid tilgængelige og til at få øje på.

Ruter følger automatisk stier og veje. Sæt hak i "Fugleflugt" på mobil eller fjern hak i "Følg stier og veje" på computer for at tegne ruter uden for kortets stier og veje.

Du kan nu slette dine ruter. Fra siden med "Mine ruter" kan du nu selv slette dine ruter helt og aldeles.

Det er hurtigere at se gamle ruter – vi har skåret nogle klik væk, så du ryger direkte til din gemte rute, når du klikker på rutens navn fra oversigten "Mine ruter".





Men er der så ikke noget, der er forsvundet i den nye ruteplanner? Jo, det er der. Du kan være tryg ved, at alle dine gemte ruter stadig eksisterer – vi har bevaret ALLE gamle ruter og overført dem til det nye kort.

Men der er desværre et par ting, vi har måttet vinke farvel til, da vi valgte det nye kort.





Hvad har vi mistet?

Højdeprofil. Du vil ikke længere kunne se din rutes højdeprofil, altså hvor meget terrænet er steget og faldet i løbet af din rute.

Sattelit-kort. Det nye kort findes kun i en tegnet udgave. Du vil altså ikke kunne skifte til en visning af kortet i satellitbillede-udgave.





Vi håber dog, at de ting, vi får med det nye kort, opvejer det, vi mister. Prøv selv den nye ruteplanner her!