Spørgsmål og svar til I FORMs ruteplanner

Hvorfor følger ruten ikke altid den vej, jeg har bedt om?

Når du lader din rute automatisk følge stier og veje, kan du komme ud for, at ruten "nægter" at følge en sti eller vej, som du gerne vil følge, men i stedet tegner en "omvej" uden om din foretrukne rute for at forbinde dine to punkter.

Det kan skyldes, at den sti eller vej, du gerne vil benytte, ikke er egnet til den ruteform, du har valgt (du kan fx ikke få lov til at tegne en løberute på en motorvej ...). Problemet kan også skyldes en teknisk fejl.

Uanset hvad, kan du løse problemet ved at skifte over til at tegne ruten manuelt (Se her hvordan du gør) – hvis du selvfølgelig er sikker på, at du gerne må gå, løbe eller cykle på den valgte vej eller sti.

Når du skifter til manuel optegning, sætter ruteplanneren bare en lige linje mellem dine punkter. Du kan skifte tilbage til automatisk optegning, når du er kommet forbi dit "problem-punkt" på ruten.