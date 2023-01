Skal jeg veje mig eller ej?

På den ene side kan det være fornuftigt nok at holde øje med sin vægt. I teorien kan du nemlig nå at fange en vægtøgning, inden fem kilo pludselig sniger sig op på 15, hvilket jo også er din bekymring.

Jeg har som du et lidt on-off forhold til det med at veje sig. I perioder får min vægt lov at leve en hengemt tilværelse, i andre perioder tager jeg den frem.

I en af disse perioder fik jeg faktisk en ahaoplevelse. Jeg var begyndt at spise en ny type granola. Den smagte fantastisk! Det viste sig hurtigt på vægten, og så måtte jeg indse, at det med at kyle et halvt kilo honningristet pynt på min yoghurt skulle være en søndagsting fremadrettet. Pokkers! Men tak, badevægt.

På den anden side kan det med at veje sig i tide og utide blive en stressfaktor og sige mere om, hvor meget væske du har ophobet, eller hvor du ligger i din cyklus, end om du har udvidet dit fedtlager.

I virkeligheden er det jo ikke så meget tallet, der betyder noget, men om du har det godt med den, du møder i spejlet, og om din krop fungerer med den benzin, du fylder på den – og ikke mindst mængden af bevægelse, du byder den.

Her får du nogle alternativer til badevægten, og hvis du insisterer på at hoppe på den, får du et par gode råd til fornuftige vejevaner.