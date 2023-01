Forstå hvorfor du ikke kan tabe dig

Måske kender du følelsen af modvilligt at træde op på badevægten og bittert konstatere, at “der da vist er røget et par kilo på”. Men så holder fællesfølelsen også op. For der vil være nogle, der går nøgternt til værks. Finder en kur, der kan hjælpe dem til at indtage færre kalorier, eller finder en træningsmetode, der skruer op for forbrændingen. Så er den ged barberet! Er du en af dem, som lykkes med den strategi, så fortsæt endelig.

For andre er vægttab imidlertid en noget mere kompliceret problemstilling end bare et spørgsmål om kalorier og træning. Måske har du i flere år – måske endda hele livet – løbet panden mod en mur, hver gang du har givet dig i kast med en slankekur. Ja, måske har du ligefrem oplevet, at diæter får vægten til at stige! Du begriber ikke, hvorfor du ikke kan tabe dig. Og hver gang slider det på selvværdet. Denne artikel er skrevet særligt til dig.

Mere end fysiologi

“Vægttab handler i min optik om meget mere end at lukke munden og løbe hurtigere. Der kan ligge noget psykisk til grund for, at man ikke kan bryde den onde cirkel. Der er altid en årsag, hvis man har kæmpet med vægten uden resultat,” siger Tina Egevang.

Som psykolog har hun specialiseret sig i at dykke ned i de komplekse følelser, der spærrer vejen for, at hendes klienter når en vægt, de er tilfredse med. Hun skelner mellem fysiologiske og psykiske årsager til overvægt.

“De fysiologiske årsager har folk styr på. Det kan være for stort kalorieindtag, for mange måltider, for lidt bevægelse, lav forbrænding osv. Men de psykiske grunde er også ekstremt vigtige, og dem er der mange, der ikke har modet til at kigge på,” siger hun.