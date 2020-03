DE TRE BUD TIL EN HØJ EFTERFORBRÆNDING

1. Træn med høj intensitet – af din træning er også vigtig, men prioritér kort og intens træning over lang og moderat.

2. Udfordr dine muskler – gerne med hård styrketræning, men uden at smadre dig selv så hårdt, at du ikke kan træne i en uge bagefter, for så er det dårligt givet ud.