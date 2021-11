Yogalærernes favoritøvelser

Har du længe leget med tanken om at dyrke yoga? Så træk i tøjet, og kom indenfor i I FORMs yogastudie. Vi har fået nogle af Nordens bedste instruktører til at udvælge deres favoritøvelser, som giver stor effekt og er lette at gå til. Så det er et godt sted at starte, hvis du vil have smæk for skillingen uden at være øvet.