Mig og min træningsmakker: "Vi griner altid, når vi træner sammen”

I crossfit-miljøet ser man ofte mange, der træner seriøst for at forbedre tid og styrke. Derfor synes Signe, det er befriende at have en træningsmakker, der kan lave sjov og grine af sig selv.

Signe, 36 år, dyrker CrossFit med Jesper, som hun har mødt til træning Hvor kender du din træningsmakker fra?

“Vi kender udelukkende hinanden fra CrossFit. I og med at vi begge trænede meget om morgenen, løb vi ofte ind i hinanden. I starten syntes jeg faktisk, han var lidt spøjs, men det var bare, fordi han er så megaåben og snakkesalig – også over for folk, han ikke kender.”

Er det almindeligt at tale sammen?

“Ja, jeg har før været i større fitnesskæder, hvor de fleste gik rundt med høretelefoner på. Men mit lokale CrossFit-center er ikke særlig stort, og vi har et godt træningsmiljø. Det er enormt motiverende for min træningslyst at møde de andre.”

Hvad får du ud af at have en makker?

“Vi presser hinanden på den gode måde. Når vi kører workouts, sætter jeg automatisk tempoet op, når han er der. Når jeg kan løfte noget, jeg ikke plejer at kunne, har jeg en at dele det med. På en dårlig dag, hvor jeg godt kan være lidt selvkritisk, siger Jesper: ‘Skidt med det.’ Han er generelt mindre selvkritisk og højtidelig med sin egen træning, og det smitter af.”

Gør det en forskel, at han er en mand?

“Ja, det tror jeg. I forhold til øvelserne er det rart, at vi ikke kan sammenligne os. Og så har han en befriende jargon. Det er ikke alt for alvorligt, men lige ud ad landevejen og ukompliceret. Jeg kan have lidt svært med konkurrencementaliteten, og så er det rart at træne med én, der også gerne vil have det sjovt undervejs og ikke tager det hele alt for seriøst. Vi griner altid, når vi træner sammen.”