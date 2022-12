Kan jeg styrketræne ude om vinteren?

Der er intet til hinder for, at du kan fastholde din udendørs styrketræning vinteren igennem.

Det kræver blot lidt finjustering, så du kan gøre det sikkert og uden at fryse.

For sikkerheden gælder det først og fremmest, at du med reflekser i mørket gør dig synlig for andre, hvis du træner steder, hvor der er trafik.

Herudover er det vigtigt, at du vælger fodtøj, som du kan stå fast i, selvom der er glat og med mudder eller sne.

Et par trailsko med grov sål vil ofte være et godt valg. Typisk er de også varmere og mere smudsafvisende end almindelige kondisko.

Det er desuden en god idé, at du ændrer lidt i dit træningsprogram, så du holder pauserne yderst korte eller eventuelt veksler mellem to øvelser, så du ikke bliver kold.

Og husk opvarmningen.

Jo mere pulsen kommer i vejret, jo lettere bliver det for dig at producere tilstrækkelig varme, så du ikke skal trække i en masse ekstra lag, der hæmmer din bevægelsesfrihed.