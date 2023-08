Squat vs. benpres

Svar: Squat er en af styrketræningens absolutte kongeøvelser, som de fleste bør have på programmet. Men benpresmaskinen har bestemt også nogle plusser. Hvilken af øvelserne du skal vælge, afhænger derfor af, hvad du har fokus på.

Læs også: Bliv mester til squats

Her er forskellene på de to øvelser

Squat:

... træner flest muskler på én gang. Din kropskerne skal fx arbejde hårdt, så du får også glimrende coretræning med i købet. Det får du ikke i maskinen.

● ... tillader en fri og varieret bevægelsesbane. Det giver en bedre overførselsværdi til anden bevægelse og sport sammenlignet med benpres, hvor bevægelsen er i en fastlåst bane.

Benpres:

... er en simplere øvelse, og du skal i modsætning til squat ikke bruge energi på at spænde op i kroppen. Derfor kan du holde fokus på at udtrætte benmusklerne.

● ... er et godt valg til begyndere inden for styrketræning, som i maskinen kan øge styrken i benene, indtil de lærer at lave den teknisk svære squat med tung belastning.

Artiklen blev bragt i Aktiv Træning nr. 9/2020