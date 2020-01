Superøvelser uden udstyr

Træneren: Siri Nordén

Holdinstruktør i alt fra dans og step til pump og HIIT

Arbejder i Gøteborg – når hun ikke underviser på I FORMs træningsrejser

Derfor er det favoritøvelsen

"Maveøvelsen her er sjov og fantastisk god, fordi den kan varieres på mange forskellige måder. For dem, som ikke er så stærke, kan den laves med kun en smule modstand, mens den for de veltrænede kan laves i en meget udmattende version. Desuden aktiverer øvelsen både de øvre og de nedre mavemuskler. Mange synes, det er svært at få trænet netop den nedre del af muskulaturen, men i den her øvelse går det let".