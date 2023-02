Forskere: Få samme resultater med mindre træning

Vil du have stærke muskler på kortest mulig tid? Så skal du fokusere på at sænke vægten frem for at løfte den. Det er i hvert fald beskeden fra et hold forskere, der for nylig har testet, hvilken type muskelsammentrækning der giver størst muskelvækst – den koncentriske (når du løfter) eller den excentriske (når du sænker).

Til forsøget skulle tre grupper træne arme ved at løfte håndvægte to gange om ugen i fem uger. Én gruppe skulle både hæve og sænke håndvægten, én skulle kun hæve, mens den sidste kun skulle sænke håndvægten.

Sidstnævnte gruppe skulle udføre halvt så mange gentagelser som de andre. Efter fem uger havde denne gruppe (den, der sænkede) opnået samme vækst i styrke som de øvrige to, til trods for at de kun havde lavet halvt så mange gentagelser. Tilmed havde denne gruppe også fået større musker end de andre.

Det kan måske lyde sært, at den største effekt kommer, når du sænker vægten i samme retning som tyngdekraften. Men resultatet kom ikke bag på forskerne, som mener, at det kræver større koncentration og større hjerneaktivitet, når vi sænker vægten. Så længe vi gør det kontrolleret og holder igen på vej ned.