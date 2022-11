Motivationen er i top, og det samme er ambitionerne, for nu skal det være! Eneste problem er, at det kan være svært at bevare den gejst. Men måske har vi løsningen.

En af de store faldgruber ved at starte med stryektræning er nemlig, at barren ofte sættes for højt. Nu skal der i hvert fald trænes tre gange om ugen med sved på panden i over en time ad gangen. Mindst.

Når det ikke lykkes, kan der opstå en følelse af, at “så kan det også være lige meget”, og gassen går af ballonen.

I stedet foreslår vi, at du sætter et realistisk mål, som gør det lettere at opnå en succesoplevelse. I virkeligheden kan du komme langt ved at sænke ambitionerne og træne kortere tid, men målrettet og effektivt.

Det hjælper vi dig til med to gode allroundprogrammer, som varer 45 minutter – indregnet den tid, det tager at skifte mellem udstyr, tage en tår vand og så videre.

Snupper du et hurtigt bad, kan du være inde og ude af fitnesscenteret eller hav rejst fra stuegulvet på blot en time. Desuden er det godt for motivationen at have en klar plan. Når du har sat flueben ud for alle øvelserne, kan du klappe dig selv på skulderen.