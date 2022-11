BELASTNING

Når du bruger vægte, så gå efter en belastning, hvor du er næsten helt udkørt efter første runde. Du skal kun have 1-2 gentagelser tilbage i banken – ellers skal du have flere kilo på.

VARIATION

Hvis du bruger programmet fast to gange om ugen, er det en god idé at variere en smule hver anden uge, fx at tage en ekstra gentagelse eller en tungere vægt. Desuden er det godt at bytte lidt ud i øvelserne hver 4.-6. uge, så kroppen bliver udfordret.