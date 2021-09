5 tips til at få mere ud af gåturen

Vil du gerne forbedre din udholdenhed, er lange gåture den rette metode. Du bliver ikke bare mere udholdende til træning, men også i hverdagen generelt, hvor du vil kunne klare mere uden at gå kold. Som sidegevinst har du mulighed for at komme langt ud i naturen og få en mental pause, som ruster dig mod stress.

Hvis du starter på et lavt niveau, bør du træne op over tid. Begynd med højst 5-10 kilometer, og gå så længere og længere distancer efterhånden. Hold desuden et snakketempo hele vejen, og find ruter med blødt underlag for at skåne kroppen. Du kan sagtens gå kortere ture indimellem, men sørg for at komme ud på en langtur hver eneste uge.

Selv hvis du går den samme rute hver uge, kan du nemt variere turen ved fx at: