11 overraskende fordele ved at gå en tur

7. Hjælper hjertet

Du behøver ikke at løbe for at gøre noget godt for dit hjerte. Med en rask gåtur får du pulsen til at stige, øger blodcirkulationen og blodkarrene holdes elastiske. Derved forbedrer du hjertets og kredsløbets funktion og forebygger hjerte-kar-sygdomme. Studier har vist, at du kan mindske risikoen for hjerte-kar-sygdomme med hele 25 %, hvis du går regelmæssigt.