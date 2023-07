Derfor er raceren så fed – 5 gevinster ved at hoppe i sadlen

Har du også en hemmelig drøm om at blive en af dem, der suser afsted på den tohjulede langs landevejene. Så er det bare om at anskaffe dig en racer. Den kræver nemlig mindre vedligehold og rengøring end en mountainbike, den er let som en fjer, og du kommer til at elske den!

Find dit cykelprogram til triathlon her