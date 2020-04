4 tips til at planlægge den bedste cykeltur

2. Husk pauser på din cykeltur

Hvis du skal på en lang cykeltur, er det en god idé at planlægge et stop eller to unvervejs, hvor du kan holde pause. Undersøg hjemmefra på din ruteplanner, om der er et sted, hvo r du kan sidde ned og holde pause på din cykelrute.

Overvej også, om der er et toilet i løbet af din cykelrute, eller om det er vigtigt, at du ikke drikker for meget væske, lige inden inden du cykler afsted.