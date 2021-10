HVORDAN?

Er du lige til at feje op på et fejeblad, vil et skud koffein gøre underværker. Vær rundhåndet med kaffepulveret, når du sætter filterkaffe over, eller vælg en dobbelt espresso, der kan peppe dig op.

HVORFOR?

En kop filterkaffe eller espresso giver dig langt mere koffein end en kop instantkaffe, en cola eller et krus te. Det virker, men vær varsom, hvis du sidder i et miljø, hvor det bimler og bamler omkring dig. I den situation er te et bedre valg til at kvikke op uden at puste til stressen.