Hunde- og katteejere sover dårligere end andre

Skal du op om natten og lukke Fido ud at tisse? Eller bliver du vækket af en insisterende mijaven, når madskålen er tom i køkkenet?

Ifølge amerikanske forskere kan det have en sundhedsmæssig slagside at bo under samme tag som en hund eller en kat. Nemlig en forringelse af din nattesøvn.

Forskerne analyserede søvndata fra i alt 5.500 personer og så, at der var flere personer, der rapporterede om søvnbesvær og dårlig søvn blandt både hunde- og kattejere end blandt personer uden nogen af delene.

Hundeejere er mest udfordret

Deltagerne i studiet blevt bedt om at vurdere deres søvn på en række forskellige parametre som ‘besvær med at falde i søvn’, ‘snorken’ eller ‘for lidt søvn’.

Hundeejerne var overrepræsenteret på flere af disse parametre end katteejerne var. Det kan altså tyde på, at Fido er lidt hårdere ved søvnen end Garfield, til trods for, at katte ofte er mest aktive om natten.

Studiet kan dog ikke med sikkerhed fastslå, at det er de firbenede venners skyld, at personerne i studiet sov dårligt. Det viser blot, at der var en sammenhæng mellem hunde- og katteejere og rapporterede søvnproblemer.

Flere studier har gentagne gange fundet sundhedsfordele ved at have en firbenet ven. Fx går hundeejere flere skridt om dagen, og katteejere dør sjældnere af hjerte-kar-sygdomme end andre mennesker.

Andre studier har også kædet både missere og vuffere sammen med gevinster som bedre mentalt helbred og mindre stress og angst under coronapandemien.