Håret er sat omhyggeligt, og du har faktisk en ganske god hårdag. Men pludselig letter lokkerne. Og det er ikke på den ønskværdige voluminøse måde. Hvorfor bliver hår pludselig elektrisk og står i alle retninger?

“Når to materialer gnider mod hinanden, opstår der altid en elektrisk ladningsoverførsel. Og oparbejdes der tilstrækkelig med ladning, så sker der en udladning i form af gnister, lettende hår eller det, der føles som et lille stød,” forklarer professor ved Institut for elektroteknologi på DTU Joachim Holbøll.

Effekten forstærkes på materialer, der er gode til at holde på de elektriske ladninger. Og det er hår – desværre – eminent til. Når hår gnides mod eller berøres af et andet materiale, så opstår der let statisk elektricitet, som kan få håret til at rejse sig.

Du husker sikkert børnefødselsdagene, hvor I gned balloner mod håret, så det fløj til vejrs. Det skete, fordi der blev overført en elektrisk ladning mellem hår og ballon.