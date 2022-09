8 råd til velplejet hår

Når håret opfører sig som en provokerende teenager og slet ikke makker ret, kan man føle trang til at give helt op. Men det skal du ikke! Det viser sig, at du med enkle huskeråd kan komme et stort skridt tættere på en sund og næret manke.

Du skal bare huske at give hårstråene en basis pleje, når det spidser til. Her får du svar på, hvor ofte du skal forbi frisøren, hvilke plejerutiner, der giver bonus hver gang og hvorfor du skal holde igen med både shampooen og hårtørreren. Gør du det, kan du til gengæld se frem til et hår, som arter sig som den mest velopdragne elev i klassen.

Fortsat god hårdag!