Kan depression gå over af sig selv?

Men en depression kan faktisk godt gå over af sig selv. Ifølge depressionsforsker Poul Videbech varer en depression i gennemsnit seks måneder , og det er ikke unormalt, at den begynder at aftage af sig selv.

“Du skal aldrig bare bide tænderne sammen og slå dig til tåls med at have det skidt. En ubehandlet depression føles forfærdelig og kan i værste fald gøre dig selvmordstruet. Den risiko er ikke værd at løbe. Jo længere tid du går med en depression, jo mere sandsynligt er det også, at den bliver værre.”

En bivirkning ved længere depression kan i nogle tilfælde være kognitive forstyrrelser i hjernen, som fx påvirker hukommelsen og øger risikoen for demens.

Behandlingsmuligheder for depression

Cirka 60 pct. af depressionsramte får det bedre med enten samtaleterapi eller medicin. Terapi vil typisk virke efter nogle måneder, mens medicin har effekt efter nogle uger.

“Med den rette psykoterapi kan du finde udløseren til din depression og forebygge, at du får tilbagefald. Men terapi er ikke for alle. Nogle vil bare gerne have det godt nu og her og ønsker ikke nødvendigvis at grave dybere,” fortæller Poul Videbech.

Depression skal derfor behandles som en individuel sygdom, og du bør altid tale med din læge, så I sammen kan finde ud af, hvad der er den bedste behandling for dig.

