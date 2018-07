3. Når du vil stresse af

Kører du dig selv i et lidt for højt gear, bliver din vejrtrækning skubbet op i brystkassen, så den bliver overfladisk og ilten ikke udnyttet godt nok. På den måde er du med til at give dig selv endnu mere stress.

5 tegn på, at du er mere stresset, end du går rundt og tror

Brug åndedrættet: Sæt eller læg dig et sted, hvor der er ro og fred til at trækket vejret et minut eller to. Luk øjnene, hvis det føles bedst. Pust i et langt S, og mærk, hvordan roen breder sig i kroppen. Slap af i kroppen, og lad luften komme ind af sig selv. Bliv ved stille og roligt, til du mærker, at også hjernen stresser af.

4. Når du får et astmaanfald

Det siger næsten sig selv, at det er utrolig vanskeligt at kontrollere vejrtrækningen, når man lider af astma, men du kan mildne et anfald ved at forsøge at få lungerne til at slappe af.

Brug åndedrættet: Det er ekstremt vigtigt, at du ikke hiver vejret ind, selv om det er meget svært ikke at gøre. Tænk lungerne i ro, pust ud, så lang tid det er muligt for dig, og lad luften komme ind selv, uden at du hjælper til.

5. Når du vil falde i søvn

Kan du ikke sove, er det måske, fordi du ikke slapper så tilpas meget af, at kroppen og hovedet kan finde ro til at falde i søvn.

Hvor meget søvn har du egentlig brug for? Få svaret her

Brug åndedrættet: Du skal have hjælp af vagusnerven – den største beroligende nerve, vi har i kroppen. Den forbinder hjernen med maven og resten af de indre organer: Udspringer ved hjernestammen og forgrener sig ned i kroppen. Når du påvirker den, slapper hjernen og kroppen af. Den bedste måde at stimulere nerven på er at bruge præcis fem sekunder på at trækket vejret ind og fem sekunder på at puste det ud i igen.