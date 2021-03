Lær din mæthedsfornemmelse at kende

2. Fysikken svigter

FOR MEGET MAD: En fyldt mavesæk er tung at danse med. Bogstavelig talt. Store mængder mad vil både fylde og veje til, og så er fysisk aktiv det sidste, du har lyst til at være. Efter flere dage og uger med overspisning begynder det overskydende fedt at sætte sig, så vægten stiger. I den berømte dokumentar “Super Size Me” bliver hovedpersonen så påvirket af at leve af fastfood i 30 dage, at han reelt bliver ude af stand til at motionere. For meget mad giver dig altså mindre fysisk formåen. Overspisning kan på sigt føre til overvægt, blodpropper, diabetes 2, forhøjet blodtryk og belastning af knæ og led.

FOR LIDT MAD: Underernæring i en grad, der påvirker fysikken, skabes ikke fra den ene dag til den anden. Kroppen kan med andre ord sagtens klare, hvis du springer et måltid over eller faster et par dage om ugen. Bliver du gnaven, er det psyken, der reagerer på vaneændringen – ikke kroppen. På den korte bane, vel at mærke. Får du for lidt kost over længere tid, er det en anden historie. Kroppen vil begynde at tære på sine depoter: Først forbrænder den sukker og dernæst fedt, så du går ned i vægt. Når alt fedt er pillet af dig, går kroppen i krig med dit muskelvæv, inden den i sidste ende vil kannibalisere på det fedt, der sidder i indre organer som lever og hjerne.