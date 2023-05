Forskning: Så sundt er det at lave havearbejde

Er du ikke allerede godt i gang med at luge ud og så frø, så er det nu, du skal finde planteske og handsker frem.

En veldyrket have er nemlig ikke bare praktisk og pæn – den gør dig også sundere. Det bekræfter et nyligt studie, hvor forskere så, hvad der skete med 300 tilfældigt udvalgte personer, når de pludselig fik en have at passe i seks måneder.