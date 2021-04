Derfor er bolden smart

Har du nogensinde set et barn, der lige har lært at gå? De gynger og svajer fra side til side for at holde balancen. De samme muskler kommer i spil, når du sidder på bolden. Kroppen skal nemlig konstant aktivere forskellige muskler for, at du ikke falder af og ender på gulvet. Det hele handler om ‘grounding’, fortæller Nicklas Rassing.

Når det underlag, du sidder på, giver efter, skal din krop nemlig kompensere for at holde balancen. Så når vi sidder på bolden, udfordrer vi vores muskelstyrke og muskelsamspil helt automatisk.

Det er godt nyt for dem af os, der glemmer at holde pauser i løbet af arbejdsdagen. Pauserne er nemlig essentielle for, at kroppen ikke låser sig fast i uhensigtsmæssige stillinger. Men når du sidder på bolden, så er kroppen hele tiden en lille smule i bevægelse. Bolden er ikke en erstatning for at holde regelmæssige pauser, men den er et godt supplement, da din krop konstant holdes i bevægelse.





Sådan bruger du bolden på hjemmekontoret

1. Anskaf dig en stor træningsbold, og pump den op. Placér bolden dér, hvor du normalt ville placere din stol. Sæt dig på bolden med let-bøjede knæ – omkring 90 grader. Sørg for at holde din ryg ret, så du ikke falder sammen. Dine øjne skal kunne hvile lige på overkanten af din computerskærm, så du ikke sidder og spænder i nakken.