Smertefuld hovedpine kan være arvelig

Men nu viser et internationalt studie med dansk deltagelse, at det måske ikke er så tilfældigt, hvem der rammes.

Der er tale om et såkaldt metastudie, hvor forskerne har analyseret en række forskellige enkeltstudier om klyngehovedpine med mere end 36.000 personer, heraf 492 danskere.

Forskerne har fundet variationer af ni specifikke gener, der kan forklare 14,5 % af risikoen for, at nogle får klyngehovedpine, og de kalder derfor arvelighed for ‘en betydelig årsag’ til lidelsen.

Rygning spiller også en rolle

I studiet fandt man også en tydelig sammenhæng mellem folk, der ryger, og folk, der har klyngehovedpine. Især storrygere, der ryger over en pakke cigaretter om dagen, havde forøget risiko for at døje med hovedpinen.

Læs også: Hvad er spændingshovedpine?

Der skal dog mere forskning til, før man for alvor kan fastslå, om et rygestop kan have en positiv effekt på klyngehovedpine.