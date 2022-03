Hvorvidt du kan slippe af med puklen af væv og fedt, der sætter sig omkring den 7. nakkehvirvel, kommer an på, hvad årsagen er. Puklen kan nemlig være et symptom på knogleskørhed, og så er det ikke fedt, der gemmer sig under huden, men et begyndende sammenfald af nakkehvirvler. For mange vil puklen dog være den ufarlige variant, og i det tilfælde er der hjælp at hente.

Først og fremmest skal du forebygge tantepuklen med en god, ret holdning – særligt hvis du arbejder foran en skærm eller er meget på din telefon. Når du bøjer meget i nakken, øger du belastningen af netop den 7. nakkehvirvel, og ud over at det er usundt, kan det altså give dig en tantepukkel. Samtidig med forebyggelsen er der en række øvelser, du kan give dig i kast med, som vil mindske din pukkel.

Ligesom det tager lang tid at udvikle en tantepukkel, kan den nemlig også tage et stykke tid at komme af med, så væbn dig med tålmodighed!