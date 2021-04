Disse madvarer skal du undgå, hvis du lider af hovedpine

En hyppig årsag til hovedpine er, at vi får for lidt væske i løbet af dagen, eller at vores måltider er for uregelmæssige. Men bestemte fødevarer kan faktisk også være den udløsende faktor. Det gælder især for mennesker, der lider af migræne. Der kan fx kaffe, te eller chokolade udløse et anfald.

Har du ofte hovedpine, kan du prøve at lave en såkaldt hovedpinedagbog. Her noterer du, hvad du spiser og drikker, og om det udløser hovedpine.

Dagbogen er et godt redskab til at holde øje med, hvor ofte hovedpinen kommer, og hvad der udløser den. Når hovedpinen kommer, så notér gerne, hvor den sidder, hvor kraftig den føles, om den ledsages af overfølsomhed over for lys og lyde, om fysisk aktivitet forværrer den, hvilken medicin du evt. tager for at dulme den, og hvad der kan have udløst den. Hvis du er meget plaget af hovedpine, kan det nemlig være en god idé at blive undersøgt at din læge, og her er dagbogen vigtig for, at vedkommende kan stille den rigtige diagnose og fx skelne mellem spændingshovedpine og migræneanfald.

Fødevarer, der kan give hovedpine

Det er individuelt, hvilke fødevarer der kan udløse hovedpine, men du kan med fordel være opmærksom på følgende 10:

Kaffe

Chokolade

Te

Ost

Alkohol

Fødevarer med kunstige sødemidler

Fødevarer, der indeholder nitrit - fx pølser og kødpålæg

Sodavand

Citrusfrugter

Røgede madvarer

