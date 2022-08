Er det usundt at tisse af?

Du kender det sikkert. Du skal på road trip eller i biografen og tisser lige af for en sikkerheds skyld, selvom du egentlig ikke trænger.

Og det kan du godt gøre en sjælden gang imellem, men i længden er det ikke sundt for din blære.

For når du tisser uden egentlig at skulle, vænner du blæren til, at den skal tømmes oftere end nødvendigt.

Derved risikerer du at havne i en ond cirkel, hvor du bare skal tisse oftere og oftere, fordi du har lært din blære, at den skal tømmes, selvom den ikke er fuld.

En normal blære kan rumme cirka 3 til 4 deciliter urin, og man tisser typisk højst otte gange i døgnet. Men det afhænger selvfølgelig af, hvor meget væske du drikker i løbet af dagen.

I Danmark er det nok at drikke halvanden liter væske i døgnet, men det kan du ikke nøjes med, når du er et varmere sted.

Er du bekymret for, om du tisser for ofte, kan du og lægen sammen udfylde et væske- vandladningsskema, hvor I hen over nogle dage måler, hvor meget væske der kommer ind, og hvor meget der kommer ud igen. Måske drikker du simpelthen for meget.