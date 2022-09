Selvom du holder dig under Sundhedsstyrelsens anbefalinger om ikke at drikke mere end 10 genstande om ugen, er der store sundhedsmæssige gevinster ved at lægge alkoholen på hylden.

Både på den korte og den lange bane.

En hverdag uden alkohol giver mere overskud, du mindsker risikoen for stress og depression, og så sover du bedre.

Dertil kan du måske hente lidt på badevægten, da der er en del kalorier i alkohol. Dit immunforsvar styrkes også, og risikoen for, at du udvikler en række alvorlige sygdomme, falder. Op mod 200 sygdomme og tilstande er ifølge Sundhedsstyrelsen forbundet med et indtag af øl, vin og spiritus.

Der er især fundet en stærk sammenhæng mellem alkohol og brystkræft.

Lyder et totalt farvel til mojitos og margaritas som en lidt for drastisk løsning, så har en måneds pause også mærkbare effekter. “Hvid januar” er blevet populært blandt mange, der indleder året med en måned uden alkohol. Og det kan være en god anledning til at give sine alkoholvaner et eftersyn.