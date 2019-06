3. Skriv fordele og ulemper ned

Ofte ved du godt, at din afhængighed har negative konsekvenser, men de bliver let overskygget af den voldsomme trang. Derfor kan det at skrive fordele og ulemper ned skærpe dit blik for konsekvenserne og de positive effekter ved at stoppe misbruget. En anden metode er at sætte de kort- og langsigtede konsekvenser op over for hinanden. Fx kan det virke positivt her og nu at gå amok i sukker, fordi det dæmper dine negative følelser. Men på sigt giver det dig følelsen at være en fiasko, mangle rygrad osv. Opvejer de kortsigtede gevinster så virkelig de langsigtede konsekvenser?

4. Udfyld tomrummet

Det er svært at finde motivationen til at slippe en afhængighed, hvis du føler, at dit liv ikke giver mening uden. Læg derfor en plan for, hvad der kan erstatte tomrummet. Kast dig over en ny – eller gammel – hobby, lav aftaler med vennerne, og hav frugt eller andre sunde alternativer klar, hvis rastløsheden og måske trangen til at snacke melder sig.

5. Få hjælp udefra

Hvis afhængigheden har fået et meget stærkt tag i dig, kan det være en god idé at søge hjælp udefra til at slippe den. Der findes en række behandlingstilbud rundt om i landet, som hjælper med alt lige fra alkoholmisbrug til spilafhængighed og købemani. Behandlingen foregår ofte ambulant, hvor du møder op til samtaler og terapi et bestemt antal gange om måneden.