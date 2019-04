Små skridt til en mere klimavenlig hverdag

Synes du, den grønne omstilling virker uoverkommelig, så fat mod. Du behøver nemlig ikke at ændre alle dine vaner på én gang. Beslut dig evt. for at adoptere en ny grøn vane hver måned. På den måde vil du gradvist vænne dig til at tænke grønt. Men flytter det overhovedet noget, tænker du måske. Det er i hvert fald bedre end ikke at gøre noget, og hvis vi alle bakker op, kan det kun gå fremad. Lad os derfor gøre en fælles indsats for at bevæge os i en grønnere retning.

10 nemme tiltag, der skåner klimaet

1. Lad vinden klare arbejdet

Det tager lidt længere tid, end hvis du smider det i tumbleren, men du kan forkorte tørretiden ved at sørge for at centrifugere tøjet grundigt, inden du hænger det op. Vælger du at bruge tørretumbler, så husk at rense fnugfilteret før brug. Derved har luften nemmere ved at slippe igennem filteret, så der skal produceres mindre varm luft for at tørre tøjet. Det samme er tilfældet, hvis du kun tørrer lidt tøj. Tør derfor kun det mest nødvendige i maskinen.

2. Spar på vandet

Mellem 6-15 liter vand kommer der ud af dit brusehoved i minuttet, afhængigt af modellen, og hvor meget du skruer op for vandet. Det kan derfor være en god idé at lukke for vandet, mens du sæber dig ind i badet. Der er mange liter at spare. Skærer du to minutter af din brusebadsseance, bliver det til omkring 7.500 liter vand på et helt år, forudsat at du går i bad hver dag. Der er dog flere andre måder at spare på vandet på. Få tre idéer nedenfor.

3 andre tips til at spare på vandet:

Luk for vandet, når du alligevel ikke bruger det, fx mens du børster tænder.

Undlad at skylle dit service af, hvis du alligevel bruger opvaskemaskine.

Rens grøntsager i en balje med vand, og brug vandet til blomstervanding.

3. Skær ned på sølvpapir

Stanniol er nemt at pakke madpakken ind i og dække madrester af med. Den sølvglinsende folie er dog enormt energikrævende at producere, og ender den i skraldespanden, bliver den ikke genanvendt. Langt bedre er det at bruge madpapir, patentglas eller genanvendelige plastbøtter. Skal du bruge sølvpapir, fx på grillen, så husk at vaske det af og affaldssortere det som metal efter brug. Bliver sølvpapiret genanvendt, anslås det nemlig, at man kan spare 95 pct. af den energi, der skal bruges til at udvinde nyt aluminium.

3 situationer, hvor du kan spare sølvpapiret:

Madpakken 👉 Brug en madkasse, eller pak maden ind i madpapir

👉 Brug en madkasse, eller pak maden ind i madpapir I køleskabet 👉 Brug plastbøtter, eller sæt en tallerken over en skål

👉 Brug plastbøtter, eller sæt en tallerken over en skål I fryseren 👉 Brug en plastbøtte, der tåler at komme på frys

4. Genbrug posen

Medbring en pose eller en rummelig taske, når du køber dagligvarer, så du ikke skal købe en ny pose hver gang. Spørg også gerne dig selv, om du virkelig behøver en plastikpose til en klase bananer eller et par avocadoer, når du står i frugt og grønt-afdelingen.