De fleste af os har efterhånden forstået, at kød – og især oksekød – har en høj klimabelastning. Men hvad putter man så på brødet, hvis man gerne vil leve mere klimavenligt? Er ost mon bedre end gris? Og er laks bedre end sild? For at hjælpe dig lidt på vej har vi lavet en lille quiz, der både tester din viden om klimavenligt pålæg og giver dig et par idéer til grønnere pålæg.

Quizzen er udarbejdet i henhold til tallene i Den store Klimadatabase fra Concito.