Derfor skal du begrænse dit plastik-forbrug

Det er svært helt at undgå plastik-affald i en husholdning, men ved at træffe nogle aktive valg kan du minimere det. Plastik er nemlig dårligt for miljøet – særligt når det ender i naturen, hvor det ikke kan nedbrydes.

Top-10 over plastprodukter, der flyder mest i naturen

Ifølge EU står 10 almindelige plastprodukter for 70 procent af det affald, der ender på de europæiske strande og i havet.

Der er tale om:

Engangsservice Vatpinde Plastikkopper Ballonpinde Madbeholdere Slikposer og chipsposer Væskebeholdere Plastikposer Vådservietter og hygiejnebind Cigaretskod

8 tips til at skære ned på dit plastik-forbrug

Sig farvel til fryseposen

Den er elsket af mange for sine utallige anvendelsesmuligheder, og den er da også smart, men en ven af miljøet er fryseposen altså ikke. Væn dig i stedet til at bruge beholdere, der kan vaskes igen og igen, og brug kun plastikposer, når det er strengt nødvendigt.

Tip! Sørg for, at de plastikprodukter, du køber, er af god kvalitet, så de holder i mange år.

Medbring din egen kop på jobbet

På mange arbejdspladser findes engangskopper i pap og plastik til kaffe og vand. Og det er da dejligt nemt lige at snuppe en engangskop, men hvis du gør det hver dag, bliver det til mange kopper i løbet af et år. Medbring i stedet din egen kop, som du vasker op hver dag, og foreslå dine kolleger at gøre det samme.

Vatpinde og hygiejnebind ingen adgang

Smider du andet end toiletpapir i wc’et? Så får du formentlig røde ører nu. En del af den plastik, der ender i naturen og i havet, stammer nemlig fra vatpinde, hygiejnebind og lignende produkter, der er blevet skyllet ud i toilettet. I modsætning til toiletpapir bliver det nemlig ikke fanget i rensningsanlæggene.

Red miljøet på din gåtur

Når du alligevel er ude at gå, kan du lige så godt give naturen en hjælpende hånd og samle plastik og andet affald op, du finder på vejen. Husk at medbringe en genanvendelig pose eller et net, du kan lægge affaldet op i, indtil du møder en skraldespand.

Verden over blusser trenden plogging op, der i al sin enkelthed går ud på at samle affald, mens du løber.

TIP! Medbring en lille flaske håndsprit, så du ikke behøver at bekymre dig om bakterier.