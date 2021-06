Alt det vand ligger naturligvis ikke bare og skvulper rundt inden i dig. Langt det meste befinder sig inde i kroppens milliarder af celler, hvor det spiller en særdeles aktiv rolle. Vandets vigtigste opgave er at transportere næringsstoffer ind og affaldsstoffer ud af cellerne, men det har også vist sig at være meget mere end et transportmiddel. Fx er vandet en aktiv medspiller, når dine celler opbygger proteiner.

Du kan drikke det, svømme i det, lave mad med det, vaske hår i det og vigtigst af alt, så kan din krop slet ikke leve uden det. Men hvorfor er det så vigtigt for kroppen at få hældt vand indenbords, hvad sker der, hvis du ikke får nok, og ikke mindst: Hvordan ved du, om du rammer den rigtige balance?

Tilbage er et “underskud” på ca. 1,2 liter, som er den mængde, du er nødt til at drikke. Dette passer godt i tråd med de officielle anbefalinger, som lyder, at det som regel er tilstrækkeligt at drikke 1-1,5 liter væske i døgnet.

Så meget skal du drikke til træning

Når du træner, kan produktionen af sved stige enormt, og så er der brug for at hælde mere vand indenbords for at holde balance i regnskabet. Faktisk er det ikke usædvanligt med et væsketab på en liter sved i timen under en hård træning.

Mængden afhænger bl.a. af, hvor meget du går til den, og hvor varmt der er. Fx vil en times højintens træning som spinning eller HIIT i 25 graders varme resultere i et svedtab på ca. 1000 ml, mens moderat træning såsom roligt løb eller cykling i 20 graders varme resulterer i ca. 600 ml.

Men inden du sætter vandflasken til munden og bæller løs, så bemærk, at det også har betydning, hvordan du drikker.

Hvis du vil sikre, at din krop er velhydreret til træning – og dermed kan yde bedre – så sørg for at tanke op på væskekontoen i timerne op til. Dog ikke så meget, at vandet skvulper rundt i maven på dig.

Det er bedst at tage små slurke regelmæssigt, så kroppen kan absorbere væsken fuldt ud. Det samme gælder under træningen og ikke mindst i timerne efter, især hvis du virkelig har givet den gas.