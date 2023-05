Blærebetændelse – eller urinvejsinfektion – rammer oftere kvinder end mænd. Det skyldes, at vi kvinder har et kortere urinrør og dermed større risiko for, at bakterier kan komme på afveje.

Har du døjet med en blærebetændelse, har du muligvis hørt, at du skal drikke masser af tranebærjuice. Man har nemlig længe ment, at de aktive stoffer i tranebær kan modvirke visse colibakterier fra tarmen, som ofte er det, der skaber infektionen i blæren.

LÆS OGSÅ: 8 forebyggende tips mod blærebetændelse

Husmoderrådet er dog gentagne gange blevet affejet af forskere, som ikke har kunnet bekræfte, at tranebær rent faktisk har en positiv effekt på blærebetændelse. Bl.a. et forsøg med kvindelige beboere på et plejehjem i 2016 samt en gennemgang af 24 studier tilbage i 2012. Rådet har derfor fået myte-status.

Men nu puster et nyt studie imidlertid liv i myten med nye overraskende resultater. Forskere fra Flinders University og The Children's Hospital i Westmead har set på 50 nyere studier med samlet set næsten 9.000 deltagere. De fandt, at der ER hold i påstanden, om at tranebær virker mod blærebetændelser. I hvert fald forebyggende.

LÆS OGSÅ: 8 øvelser, der strækker og masserer dit bindevæv

Nedsætter risikoen med 25 procent

Ifølge den nye forskning har kvinder, der indtager tranebærjuice eller andre produkter med tranebær, som tabletter og kapsler, en fjerdedel mindre risiko for at få gentagne urinvejsinfektioner. For børn og for personer, der ofte får blærebetændelse pga. indlæggelser eller medicinsk behandling, er risikoen endda halveret.

Forskerne fandt dog ingen sammenhæng mellem indtagelse af tranebær og færre urinvejsinfektioner hos ældre kvinder på plejehjem eller hos gravide. De understreger også, at tranebær kun ser ud til at have en forebyggende effekt hos folk, der ofte døjer med blærebetændelse.

Får du en akut blærebetændelse skal du stadig gå til lægen og eventuelt få antibiotika og altså kun drikke tranebærjuice for at modvirke, at blærebetændelsen kommer igen.