Diætisten: Derfor kan du roligt spise frugt

Der er ingen grund til at tro, du spiser for meget frugt.

Ja, der er kulhydrater i form af frugtsukker i frugt, og det er derfor, man nogle gange kan læse, at man skal undgå det, hvis man vil tabe sig, men det er ude af proportioner.

Bare fordi frugt smager sødt, er det ikke ensbetydende med, at du tager på af det. Tværtimod. Frugt er nemlig relativt kaloriefattigt og indeholder masser af væske, der fylder i mavesækken og virker mættende. Tyggearbejdet sætter samtidig gang i hele din fordøjelse.

Find kalorieberegnede kostplaner, der passer til dit behov her

Frugtens sukker ser jeg faktisk som et kæmpe plus, hvis du ikke vil tage på, for når du craver en hel pose Pingvinmix (bare et tænkt eksempel 😬), kommer broccolibuketter næppe til at gøre det for dig – men det kan en bakke jordbær eller noget vandmelon måske.

Og ja, der er flere kalorier i melon end i broccoli, men der er stadig meget få kalorier i frugt og bær! Og ud over sukkeret får du kostfibre, vitaminer, mineraler og masser af antioxidanter, som du ikke får fra slik.

Studier viser da også samstemmende, at frugt er associeret med lavere dødelighed fra cancer såvel som hjerte-kar-sygdom og diabetes.

Hvis du gerne vil tabe dig, er der dog et par enkelte undtagelser fra ovenstående. Dem kan du se her.

Antiinflammatorisk kost - sådan skal du spise