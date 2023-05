Diætisten: Derfor kan du roligt droppe mellemmåltiderne

Det er en myte, at forbrændingen går i stå, hvis den ikke løbende får tilført mad.

En anden udbredt teori er, at du bliver hundesulten, hvis du ikke får mellemmåltider, og derfor vil kaste dig frådende over det næste måltid og samlet set få for mange kalorier. Det er sikkert sandt for nogle, men for andre vil det faktisk være smart at droppe mellemmåltiderne. Jeps, hvert og ét.

Det kan nemlig meget vel være de snacks, du spiser mellem dine måltider, der får tallet på vægten til at snige sig opad.

Beregn: Hvor mange kalorier har du brug for?

Og det bliver vildere endnu. For du kan også uden problemer skippe et af dagens hovedmåltider, fx morgenmaden. Din krop vil stille og roligt vænne sig til ikke længere at vågne op sulten, og du sparer en del kalorier.

Hvis du er rask og ikke er undervægtig, kan du sågar faste en hel dag indimellem. Vi går ikke sukkerkolde, som nogle ynder at kalde det, for kroppen frigiver fedt fra vores fedtlager, som den kan “spise” af, så du stadig får den energi, du skal bruge.

I dyreforsøg har faste vist sig at kunne forebygge en del sygdomme og forlænge livet. Det ville tage mange år at lave de samme forsøg med mennesker, da vi generelt lever længere, men forskere mener, at de biologiske mekanismer også gælder for os mennesker, så måske vil vi også kunne drage fordel af at faste regelmæssigt.

Her får du nogle tips til at spise færre gange dagligt. Og hvis du reelt har brug for mellemmåltider, får du også en række sunde forslag til dem.