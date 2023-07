Vi har nemlig tendens til at glemme hygiejnen , når madlavningen rykker udendørs, og stemningen bliver mere uformel. Campylobacterbakterier findes bl.a. i råt kød – især fjerkræ – og der skal få bakterier til at gøre os syge med opkast og diarré.

4 tips til god grillhygiejne:

1. Hav to skåle, to skærebrætter, to tallerkener osv med ud, så du ikke blander råt og færdigstegt kød, når det skal gå stærkt.

2. Gennemsteg kød og fjerkræ, ligesom du ville på et komfur. Lad et område af grillen være fri for kul, så du kan flytte kødet frem og tilbage mellem høj og moderat varme. Brug evt. et stegetermometer, så du er helt sikker.

3. Vask hænder løbende – hvis det ikke er muligt, så brug håndsprit.

4. Brug aldrig den samme grilltang til at flytte på råt og færdigstegt kød.