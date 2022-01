De gamle dyder i husholdningen er blevet aktuelle som aldrig før. For i dem ligger en værdi om mådehold og respekt for årstidens råvarer. At vi så i de mellemliggende år er blevet vænnet til grøntsager sejlet ind fra Sydamerika et mangedoblet kødforbrug og en mere lemfældig holdning til at smide mad ud, ja, det er vaner, vi skal prøve at vænne os fra igen.

Inden vi springer til fremtiden, så kigger vi lige bagud. Prøv at lukke øjnene, og drøm dig tilbage til 60’erne. Du står i et landkøkken og skal diske op med aftensmad til familien og gårdens hjælpere. Kød er for dyrt, så det bruges kun i mindre mængder. Tomater er kun på bordet, når de er i sæson. Glem alt om importerede varer – de findes ikke . Men det gør de syltede asier, rødbeder og blommer i bryggerset.

"Fødevarer er blevet meget billigere end for 50 år siden. Procentdelen af vores løn, som vi bruger på mad, er lavere i dag end dengang. Derfor betyder det ikke så meget at smide en halv kylling ud. Vi fråser"

Men nu slutter festen. Både vores spisevaner, råvarerne og måden, vi fremstiller fødevarer på, står over for en grøn omstilling. Og det er der desværre mere end én alvorlig grund til.

Madmangel og klima

For hvad vil der ske, hvis vi fortsætter med at spise de fødevarer, som vi gør i dag For det første kommer vi til at mangle mad, hvilket vækker stor bekymring verden over. Vi bliver flere og flere mennesker, så skal vi brødføde alle, skal der mere mad til. Og den mad, der er, skal fordeles bedre blandt verdens befolkning, forklarer Anna Haldrup.

FN har regnet på det og hævder, at der skal produceres hele 60 procent mere mad i 2050, for at alle jordens til den tid 9 milliarder mennesker bliver mætte. Problemet er, at der slet ikke er ressourcer til at skrue op for produktionen af de nuværende fødevarer i den målestok. Vi skal spise anderledes for overhovedet at have mad nok.

Den anden afgørende årsag til at tage grydeskeen i den anden hånd er klimaet. I dag står fødevareproduktion for 20 procent af det samlede CO2-udslip. Det er især metangasser fra køer, der er skurken, men så længe oksefarsen bliver revet væk fra kølemontrene, er det svært at vende udviklingen.

Endelig er der biodiversiteten at tage hensyn til – altså at vi skal udnytte jord og marker bedre end i dag. Hvor der i dag vokser afgrøder, som vi bruger til at fodre dyr, skal der dyrkes afgrøder, som mennesker kan spise. Det handler med andre ord om at rykke et hak op i værdikæden.