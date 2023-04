13 tips til at spare energi i køkkenet

Hvis elmåleren i dit hjem snurrer afsted i en farlig fart, så er der en god sandsynlighed for, at dit energiforbrug i køkkenet er én af synderne. Heldigvis kan du gøre en hel del for at spare, og du får de bedste råd lige her.

Når energipriserne er på himmelflugt, og planeten savner omsorg, er det klogt at give et af hjemmets mest strømslugende rum et eftersyn. Alene køleskab og fryser står for en femtedel af vores totale strømforbrug i Danmark, og selvom du naturligvis ikke skal slukke for køleskabet, så er der besparelser at hente i form af små omlægninger af dine vaner. Du kan nemlig komme ganske langt med mottoet “mange bække små”, når det handler om at fange fråset i køkkenet. Hvem ved, måske går der endda sport i at svinge sparekniven over dit energiforbrug? Og har du og familien af og til diskuteret, hvad der egentlig er smartest: elkedel eller quooker, opvask i hånden eller maskinen? Læs med og find svaret.

1. Dyrk det kolde bord Vær kreativ, og tænk i retter, som slet ikke skal varmes. Indfør et par dage om ugen, hvor du fx får salat, friske rispapirruller, smørrebrød eller tapas.

2. Smid ikke mad ud Mad, du har tilberedt, er der brugt strøm på. Ender maden i skraldespanden, er det ikke bare madspild, men også energifrås.

3. Lav mad til flere dage Når du alligevel har gang i komfur og ovn, giver det god mening at lave dobbeltportion af aftensmaden. Ikke alene er det skønt med nem mad senere på ugen. Du sparer også rigtig meget strøm, hvis dit måltid kun skal varmes op i mikroovnen eller måske endda kan spises koldt.

Rester, der smager lækkert uden opvarmning Madtærte

Pizza

Fisk på en rugbrødsmad

Frikadeller

Pastarester i en salat

Kødrester i sandwich

4. Tag drikkevarerne ud af køleskabet Vin, sodavand og juice fylder godt op i køleskabet, og et fyldt køleskab sluger mere strøm. Udnyt årets koldere måneder til at opbevare dine drikkevarer på altanen eller terrassen, når temperaturerne er til det. I sommermånederne kan du i stedet stille drikkevarerne på køl løbende, som du skal bruge dem – det levner også mindre plads til en impulsiv sodavand.

5. Bliv venner med din ovn Sesam, sesam – varm dig op! Hvem der lige havde en trylleformular, der kunne få en af køkkenets store elslugere til at køre uden strøm. Så langt kan vi ikke gå, men vi kan sætte strømforbruget væsentligt ned helt uden hokuspokus ved at ... ... bruge varmluft. Sæt flere ting i ovnen på én gang, så du minimerer den tid, du har ovnen tændt. Husk at sænke temperaturen, når du bruger varmluft frem for traditionel over- og undervarme.

Sæt flere ting i ovnen på én gang, så du minimerer den tid, du har ovnen tændt. Husk at sænke temperaturen, når du bruger varmluft frem for traditionel over- og undervarme. ... udnytte eftervarmen. Sluk 5-10 minutter før, maden er klar, og lad den varme, der allerede er i ovnen, gøre arbejdet færdigt.

Sluk 5-10 minutter før, maden er klar, og lad den varme, der allerede er i ovnen, gøre arbejdet færdigt. ... starte koldt. Skal du fx stege kød, bliver resultatet bedre, når det varmes langsomt, og du spilder ikke energi på en tom ovn.

Skal du fx stege kød, bliver resultatet bedre, når det varmes langsomt, og du spilder ikke energi på en tom ovn. ... holde lågen lukket. Temperaturen falder typisk 25 grader, hver gang du åbner ovnen, der så skal bruge ekstra energi på at erstatte den tabte varme. Så kig kun til maden gennem glasset.

6. Brug mikroovnen Skal du opvarme rester, kan du spare 70 procent af elforbruget ved at sætte maden i din mikrobølgeovn frem for at tænde den almindelige ovn. Retter som havregrød, fisk eller spejlæg kan også sagtens laves i mikroovnen.

7. Brug brødrister Hvis du elsker ristet brød til morgenmaden eller lige vil varme en bolle, bruger du helt op til 90 procent mindre strøm ved at gøre det på brødristeren i stedet for i ovnen.

8. Brug emhætten klogt Stegeos er skidt for indeklimaet, så lufte ud skal vi, selvom elregningen får luft under vingerne, når vi tænder for udsugningen. Men du kan gøre følgende for at minimere forbruget: Brug laveste niveau. I stedet for at fyre helt op for udsugningen kan du spare på strømmen ved kun at bruge det nødvendige sug. Din emhætte bruger cirka halvanden gang mere el på højeste trin end på laveste.

I stedet for at fyre helt op for udsugningen kan du spare på strømmen ved kun at bruge det nødvendige sug. Din emhætte bruger cirka halvanden gang mere el på højeste trin end på laveste. Luft ud. Emhætten er mest effektiv, hvis den luft, der suges ud af køkkenet, bliver erstattet af ny luft. Så åbn et vindue, eller luk døren op til et andet rum.

Emhætten er mest effektiv, hvis den luft, der suges ud af køkkenet, bliver erstattet af ny luft. Så åbn et vindue, eller luk døren op til et andet rum. Rens filteret ofte. Når filteret i din emhætte er stoppet til med fedt og støv, er du nødt til at skrue højere op, for at den virker. Det giver både mere støj i køkkenet, og det trækker tænder ud på elregningen. Gør derfor fedtfilteret rent cirka en gang om måneden. Da emhættens filter er lavet af aluminium eller stål, kan det sagtens tåle en tur i opvaskemaskinen på 60 grader, eller du kan lægge det i en bradepande og hælde kogende vand over.

9 Put låg på gryden Vandet kommer hurtigere i kog, og du bruger mindre energi, hvis du lægger et tætsluttende låg på gryden frem for at lade dine penge dampe direkte op i emhætten.

TIP Kog ikke for meget vand. Det tager længere tid og dermed mere energi at bringe en hel gryde i kog. Æg behøver for eksempel kun 1-2 cm vand i bunden af gryden, og koger du kartofler eller grøntsager, skal vandet kun lige dække dem.

10. Hold madlavningen enkel Jo færre gryder og pander du har i sving, des færre blus skal du tænde for. One pot pasta er fx et rigtigt godt bud.

11. Vælg den rigtige pande En stor overflade er spild af energi, så brug kun den størrelse pande eller gryde, du har brug for. Så går det også hurtigere med at få måltidet færdigt.

12. Pas på køleskabet Det, der skal holdes koldt, skal holdes koldt, men du kan undgå kold luft mellem dig og din elregning ved at bruge køleskabet fornuftigt. Du er langt, hvis du gør følgende: Hold temperaturen på 5 grader. Hvis køleskabet er for varmt, holder dine madvarer sig dårligt. Men er det for koldt, spilder du unødig strøm. For hver grad temperaturen er under 5 grader, stiger dit elforbrug med cirka 5 procent, så frem med termometeret.

Hvis køleskabet er for varmt, holder dine madvarer sig dårligt. Men er det for koldt, spilder du unødig strøm. For hver grad temperaturen er under 5 grader, stiger dit elforbrug med cirka 5 procent, så frem med termometeret. Luk lågen. Undgå at holde lågen åben for længe ad gangen, og begræns antallet af gange, du åbner ind til maden.

Undgå at holde lågen åben for længe ad gangen, og begræns antallet af gange, du åbner ind til maden. Optø i køleskabet. Læg frossen mad fra fryseren i køleskabet, når det skal tø op. Så sparer køleskabet strøm, fordi den kolde mad afgiver kulde. Smart!

Læg frossen mad fra fryseren i køleskabet, når det skal tø op. Så sparer køleskabet strøm, fordi den kolde mad afgiver kulde. Smart! Støv af. Hvis der ligger støv på metalgitteret på bagsiden af dit køleskab, kan kondensatoren ikke komme af med varmen, og køleskabet arbejder mindre effektivt og bruger mere strøm.

Hvis der ligger støv på metalgitteret på bagsiden af dit køleskab, kan kondensatoren ikke komme af med varmen, og køleskabet arbejder mindre effektivt og bruger mere strøm. Hold lågen tæt. Gummilisten, der tætner døren ind til køleskabet, skal slutte tæt, så kulden ikke slipper ud.

Gummilisten, der tætner døren ind til køleskabet, skal slutte tæt, så kulden ikke slipper ud. Køl varm mad af. Lad den dampende varme tærte eller fadet med frikadeller køle en smule af, før du sætter dem ind i køleskabet. Så går der ikke ekstra energi til at få temperaturen ned på fem grader igen efter invasionen.

Lad den dampende varme tærte eller fadet med frikadeller køle en smule af, før du sætter dem ind i køleskabet. Så går der ikke ekstra energi til at få temperaturen ned på fem grader igen efter invasionen. Ryd op. Bruger du plads på en masse ting, der slet ikke behøver at være på køl? Så bruger dit køleskab mere strøm, end hvis du sorterer ud på hylderne og dermed køler færre madvarer.

Bruger du plads på en masse ting, der slet ikke behøver at være på køl? Så bruger dit køleskab mere strøm, end hvis du sorterer ud på hylderne og dermed køler færre madvarer. Sluk for wifi-funktionen. På moderne køleskabe er der ofte indbygget wifi, så du kan styre temperaturen fra din telefon og tjekke indholdet på hylderne, mens du står nede i supermarkedet. Men de ekstra funktioner sluger strøm, så vil du spare mest muligt, kan du slukke for wifi-funktionen.

TIP Der er meget forskel på, hvad hvidevarer bruger i strøm, så hvis det er tid til at skifte opvasker, køleskab eller lignende, kan du spare mange penge på at vælge en ny med det rigtige energimærke.