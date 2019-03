I FORM Kostdagbog – tak for denne gang

Vi har desværre måtte tage den svære beslutning at lukke I FORM Kostdagbog per 1. april 2019.

Det betyder, at du ikke længere har mulighed for at tilmelde dig som ny bruger. Er du allerede bruger af I FORM Kostdagbog, har du modtaget en mail fra os om, hvad der vil ske med dit abonnement.

I forbindelse med lukningen er I FORM Kostdagbog-app'en nu taget ned fra App Store, og du vil derfor ikke kunne downloade den på ny. Du kan dog frem til 1. april fortsat få glæde af indholdet på iformkostdagbog.dk

Vi siger stor tak til alle, der har brugt I FORM Kostdabog. Vi håber, du har haft glæde af din personlige kostdagbog, kalorieberegneren og de mange opskrifter i I FORMs kostdagbog.



Hvis du har spørgsmål eller har brug for mere information, er du altid velkommen til at kontakte os på mail her.



Tak for denne gang. Vi håber at se dig hos I FORM igen.

Med venlig hilsen

I FORM Kostdagbog