Så meget skal du svede for dine snacks

Spiser du mange snacks i løbet af en dag, kan kalorierne hurtigt løbe løbsk – især hvis du elsker dem med masser af fedt og sukker i. Hvis du vil undgå, at snacksene får din vægt til at gå amok, så snør løbeskoene på, og tjek her, hvor længe du skal løbe for at forbrænde din cola, dine chokoladekiks eller dine fritter.