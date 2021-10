I FORMs app gør det let at leve sundt

I FORM – træning og sund mad giver dig videotræninger, madplaner og opskrifter samlet ét sted. Glæd dig til at føre dine gode intentioner ud i livet.

Nem og effektiv træning – skræddersy til dit niveau

Stort univers med 80+ videotræninger

Vælg træning på 10, 20 eller 30 min

Afspil træningsvideoer på dit TV

1000+ sunde opskrifter

Ny sund madplan hver uge

Livretter i kalorielette udgaver

Gem favoritterne

Gem din yndlingstræning og dine favoritopskrifter, så du let kan finde dem igen.

Udgiver

I FORM – træning og sund mad er udarbejdet af I FORM og udgivet af:

Bonnier Publications International AS

Postboks 543

1411 Kolbotn

Norge

CVR: 977041066

Kundeservice

Kontakt: 39 10 30 00

Du skal have abonnement på I FORM for at kunne bruge app'en.