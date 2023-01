Få tonede muskler fra top til tå med en Fitness Bar

Du modtager 4 numre af I FORM direkte i din postkasse. Her fodrer vi dig hele tiden med ny viden og motivation, som du kan bruge i din træning – eller i det sunde køkken.

Du får adgang til I FORMs digitale univers – herunder den fede app – som bl.a. har mere end 100 træningsvideoer. Så løber du ikke tør for ideer til din hjemmetræning lige foreløbig.

Hop til I FORMs træningsunivers og udforsk vores mange træningsvideoer her.

Såå ... er det tid til at føje et nyt redskab til “hjemme-centeret”? Vi tror på, det vil gøre noget for både variationen, motivation og ikke mindst effektiviteten.