Elcyklen kan snart overhale den almindelige cykel

For bare 10 år siden var elcyklen et sjældent syn på cykelstierne. I dag er den motordrevne jernhest ikke til at komme udenom. Salget af elcykler er steget så eksplosivt, at næsten hver fjerde solgte cykel i dag har en motor.

Og i en undersøgelse fra Vejdirektoratet svarer lidt over 14 pct. af danskerne, at de kørte på eIcykel i 2022.

Det lyder måske ikke af så mange, men i samme undersøgelse svarer 57 pct., at de enten overvejer – eller ikke er afvisende over for – at skifte den almindelige cykel ud med en elcykel.