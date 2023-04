Synes du, havetrampolinen er lidt af en øjebæ? Måske skal du bare omfavne den. Det er nemlig ikke kun familiens yngste, der kan bruge den til at få sjov og effektiv motion.

Motion for ALLE

Høj, lav, tung eller let – alle kan hoppe på trampolin. Også selvom du er oppe i årene eller i dårlig form. Bare start forsigtigt med små stabile hop – evt. fra side til side – så kroppen lige vænner sig til at bevæge sig på en ny måde.

Høj kalorieforbrænding

Selvom det kan virke legende let, er trampolinhop faktisk en yderst effektiv motionsform, som sparker til forbrændingen. Et studie fra 2016, hvor forskere sammenlignede løb og trampolinhop, fandt fx, at sidstnævnte øgede fedtforbrændingen og kroppens evne til at optage ilt i endnu højere grad end løb.

Du får smil på læben

Det er praktisk talt umuligt at være i dårligt humør, imens man hopper på trampolin. Kombinationen af barnlig glæde, kilden i maven og energiudladning gør os glade i låget og fjerner fokus fra, at det faktisk er ret krævende at hoppe.

Skånsomt for sener og led

Du får masser af intensitet og dynamik, når du træner på trampolin, men du undgår de hårde stød, kroppen normalt får, når du lander på fødderne. Døjer du med knæ eller ankelgener, kan trampolinen derfor være et godt alternativ til fx løb.

Du træner balance og mobilitet

Et ustabilt underlag som en trampolindug er perfekt til balance- og mobilitetstræning, hvor de mange små muskler i fødder og omkring anklerne kommer på overarbejde for at holde dig oprejst. Prøv fx bare at stå på ét ben på en trampolin.