5 ting, vi elsker ved hundestrækket

Dit hjerte arbejder normalt hårdt for at pumpe blod og ilt op til hjernen, men når du vender hovedet nedad, så er hjertet højere end hovedet. Det betyder, at der automatisk strømmer masser af friskt iltet blod til øverste etage. Det giver et ordentligt energiboost, så du føler dig mere frisk og klar i pæren.