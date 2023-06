Det er ikke for sjov, når din yogainstruktør beder dig ‘hilse solen’, ‘strække hænderne mod himlen’ eller ‘mærke jorden under dine fødder’.

Yoga er nemlig dybt forankret i naturen og trækker meget på elementer herfra.

Derfor giver det også god mening at dyrke yoga ude i det fri, når vejrguderne tillader det.

Natur skærper dit fokus

Duften af græs, lyden af fugle og fornemmelsen af sol i ansigtet. Dine sanser skærpes, når du færdes udendørs. Det gør dig mere fokuseret og til stede i nuet, hvilket er essentielt, når du dyrker yoga og gerne skal glemme hverdagens trummerum for en stund.

Du stresser af

Forskning har vist, at vores stresshormoner daler, når vi tilbringer tid i naturen. Så når du praktiserer åndedrætsøvelser i det fri, giver du dig selv optimale betingelser for at komme ned i kroppen og finde ro.

Du indånder bedre luft

Selvfølgelig ikke hvis du dyrker yoga ud til en trafikeret vej. Men som udgangspunkt er det bedre for dine lunger at indånde den friske luft i det fri end luften, du deler med 20 andre i et yogastudie.

Du har fødderne solidt plantet i jorden

Bogstavelig talt.

Det er kutyme at dyrke yoga barfodet, og det giver så meget mere mening, når det er jord og græs, du fornemmer under fødderne. Du kommer ned i kroppen og får et helt andet fodfæste, der bidrager til en sanselig yogaoplevelse.

Du får mere energi

Oplever du yoga som søvndyssende, skal du prøve at tage måtten med udenfor. Her holder naturen dig på tæerne med alle sine lyde og dufte. Og så er det videnskabeligt bevist, at udendørsaktivitet frigiver endorfiner, der gør os glade og energiske.